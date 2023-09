ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 48 νεκροί και οι 75 τραυματίες στην καταστολή διαδήλωσης εναντίον του ΟΗΕ στην Γκόμα Κόσμος 03:20, 01.09.2023 linkedin

Ο απολογισμός της προχθεσινής επιχείρησης σε αυτή την περιοχή, όπου μαίνονται βίαια επεισόδια, ανέρχεται σε «48 νεκρούς» και «75 τραυματίες» στις τάξεις των διαδηλωτών, ενώ σκοτώθηκε επίσης αστυνομικός