Η Δύση δεν τηρεί τη δέσμευση να διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές τροφίμων, λέει ο Λαβρόφ 

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις της Δύσης δυσχεραίνουν την οργάνωση της μεταφοράς και της ασφάλισης των φορτίων της, παρόλο που δεν έχουν άμεσο στόχο τις εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων της.