Μια πακιστανική πηγή που εμπλέκεται στη διαμεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι παρασκηνιακές συνομιλίες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας βραχυπρόθεσμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

«Και οι δύο πλευρές συμφωνούν κατ’ αρχήν — οι τεχνικές λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», δήλωσε η πηγή στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μια επερχόμενη συνάντηση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης, το οποίο θα ακολουθηθεί από μια συνολική συμφωνία εντός 60 ημερών.

Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ (φωτό αριστερά με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αραγτσί), διεξάγει συνομιλίες στην Τεχεράνη από τις 15 Απριλίου και έχει επιτύχει μια σημαντική πρόοδο σε πολλά «δύσκολα ζητήματα».

Αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των προτάσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει την αναστολή των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν για 20 χρόνια, ενώ η Τεχεράνη έχει προτείνει μια βραχύτερη αναστολή διάρκειας τριών έως πέντε ετών.

Το Ιράν έχει επίσης απαιτήσει την άρση των διεθνών κυρώσεων, ενώ η Ουάσινγκτον έχει πιέσει για την απομάκρυνση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από τη χώρα. Δύο ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι υπήρξαν σημάδια συμβιβασμού, με την Τεχεράνη να εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μέρος των αποθεμάτων της στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το πρωί ότι ήταν βέβαιος ότι σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Δήλωσε επίσης ότι η Χεζμπολάχ θα πρέπει να υποστηρίξει μια 10ήμερη εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η Γαλλία και η Βρετανία πρόκειται να προεδρεύσουν εντός της ημέρας σε μια σύνοδο περίπου 40 χωρών, με στόχο να καταδείξουν στις ΗΠΑ ότι ορισμένοι από τους στενότερους συμμάχους τους είναι έτοιμοι να διαδραματίσουν ρόλο στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.