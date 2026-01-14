Αίσθηση έχουν προκαλέσει νέα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα για την υπόθεση με τη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους.

Η 24χρονη Cyane Panine, μία από τους 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, ήταν η γυναίκα που φορούσε κράνος και κρατούσε σπινθηροβόλα πυροτεχνήματα σε βίντεο που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο, η νεαρή γυναίκα καθόταν στους ώμους συναδέλφου της, κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με σπινθηροβόλα, πριν η οροφή του μπαρ πιάσει φωτιά.

Οι ιδιοκτήτες του Le Constellation, Jacques και Jessica Moretti, περιέγραψαν πώς η Cyane βρέθηκε «''πνιγμένη'' σε σωρό σωμάτων πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Σύμφωνα με αναφορές από την ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, οι ιδιοκτήτες αναγνώρισαν καθαρά τη νεαρή σε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της τραγωδίας. Οι Moretti περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές της Cyane, τονίζοντας την αγριότητα και τον πανικό της νύχτας.

Η 24χρονη φέρεται να είχε ενθαρρυνθεί από τη Jessica Moretti να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» του μπαρ, το οποίο περιελάμβανε τη χρήση σπινθηροβόλων σε μπουκάλια σαμπάνιας και την τοποθέτηση υπαλλήλων στους ώμους άλλων για να εντυπωσιάσουν τους θαμώνες. Τα σπινθηροβόλα φαίνεται να προκάλεσαν φωτιά στην οροφή, με αποτέλεσμα 116 ακόμη άτομα να υποστούν σοβαρά εγκαύματα.

Ο Jacques Moretti περιέγραψε πώς αναγκάστηκε να σπάσει την πόρτα του υπογείου απ' έξω για να βρει την Cyane και «ένα σωρό πτώματα». Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης στον δρόμο, η Cyane δεν επέζησε.

Η οικογένεια της Cyane, μέσω των δικηγόρων τους, δήλωσε ότι η νεαρή εργαζόμενη ακολούθησε τις εντολές των εργοδοτών της και δεν φέρει καμία ευθύνη για την τραγωδία, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Οι Moretti αναμένουν δίκη για κατηγορίες, που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ η Jessica Moretti έχει αφεθεί με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.