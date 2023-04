Κόσοβο: Χωρίς την συμμετοχή των Σέρβων διεξάγονται οι εκλογές στους αποκαλούμενους σερβικούς δήμους του βορείου Κοσόβου

Οι δημοτικές εκλογές στο βόρειο Κόσοβο διεξάγονται χωρίς προβλήματα με την συμμετοχή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή εξαιτίας της αποχής των Σέρβων. Όλα τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν κανονικά στις 7:00 το πρωί, ανακοινώθηκε από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ενδεικτικό της μικρής προσέλευσης αποτελεί το στοιχείο ότι σε ένα εκλογικό κέντρο, στον Δήμο Λεπόσαβιτς, όπου είναι εγγεγραμμένοι 4.000 ψηφοφόροι μέχρι τις 9:00 η ώρα το πρωί ψήφισε μόνο ένας ψηφοφόρος.

Οι δημοτικές εκλογές στο βόρειο Κόσοβο διεξάγονται στους δήμους Βόρεια Μιτρόβιτσα, Λεπόσαβιτς, Ζβέτσαν και Ζούμπιν Πότοκ όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία. Στους δήμους αυτούς, τον Νοέμβριο του 2022 κατά την κρίση με τις πινακίδες κυκλοφορίας, αποχώρησαν όλοι οι Σέρβοι από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

