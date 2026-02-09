Αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους σε επίθεση που σημειώθηκε το σαββατοκύριακο σε χωριό της ανατολικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ανακοίνωσε ο στρατός.

Η επίθεση από τις Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (Allied Democratic Forces – ADF) έλαβε χώρα νωρίς το Σάββατο στο χωριό Μανμπίμπι-Ισίγκο, στην περιοχή Λουμπέρο της επαρχίας Βόρειο Κίβου, δήλωσε τηλεφωνικά στο Associated Press ο στρατιωτικός διοικητής, συνταγματάρχης Αλέν Κιγουέουα Μιτέλα.

Η επίθεση προκάλεσε μαζικό εκτοπισμό κατοίκων, επιδεινώνοντας μια ήδη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση, ανέφερε ο Μιτέλα.

Σύμφωνα με ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή, οι αντάρτες αρχικά επιτέθηκαν σε αγροτικά χωράφια πριν στραφούν κατά αμάχων, χρησιμοποιώντας μαχαίρια και πυροβόλα όπλα.

«Αυτός ο απολογισμός είναι ακόμη προσωρινός, επειδή πολλοί άμαχοι αγνοούνται», δήλωσε ο Κίνος Κίτουα, επικεφαλής της κοινωνίας των πολιτών στο Μπαπέρε. Επέκρινε τον μικρό αριθμό στρατιωτών του κονγκολέζικου στρατού που βρίσκονται στην περιοχή.

Ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της ADF και των ανταρτών M23 που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, έχουν πραγματοποιήσει αρκετές φονικές επιθέσεις στην ανατολική πλευρά του Κονγκό. Η ADF, η οποία ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος το 2019, δρα κατά μήκος των συνόρων με την Ουγκάντα και συχνά στοχοποιεί αμάχους.

Τουλάχιστον 62 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του έτους από μαχητές της ADF στα εδάφη Μπένι και Λουμπέρο, σύμφωνα με τον Συντονισμό της Επαρχιακής Κοινωνίας των Πολιτών του Βόρειου Κίβου.

Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά, ξεκίνησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένου του Μπένι, το οποίο έχει πληγεί ιδιαίτερα από επιθέσεις της ADF.

Η ADF σχηματίστηκε από διάφορες μικρές ομάδες στην Ουγκάντα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, έπειτα από δυσαρέσκεια προς τον πρόεδρο Γιοουέρι Μουσεβένι. Το 2002, μετά από στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουγκάντας, η ομάδα μετακινήθηκε στο γειτονικό Κονγκό και έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία χιλιάδων αμάχων. Τον Ιούλιο του 2025, η οργάνωση πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.