Η επιχείρηση κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι πυρκαγιές που μετέτρεψαν σε επίγεια κόλαση συγκρότημα πολυκατοικιών συνέχιζαν να καίνε, τρεις ημέρες αφότου ξέσπασαν, κι ο απολογισμός της τραγωδίας έγινε ακόμη βαρύτερος, φθάνοντας τους 94 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου πυροσβέστη, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK. Το προξενείο της Ινδονησίας ανακοίνωσε τον θάνατο δύο πολιτών της χώρας, που εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί.

Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.

Σύμφωνα με το BBC σχεδόν 300 άνθρωποι αγνοούνται. Στο μεταξύ, 900 ένοικοι των πολυώροφων κτιρίων έχουν μεταφερθεί σε οκτώ καταφύγια.

Το συγκρότημα πολυκατοικιών εγκαινιάστηκε το 1983 και περιλαμβάνει 1.984 διαμερίσματα, με περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Πάνω από 1.200 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για τις υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ.

It is heartbreaking to see Hong Kong experiencing a major housing estate fire affecting more than 4,600 residents. It has become global news, and even after 13 hours, it is still not under control. Sadly, 36 people have lost their lives, including a firefighter.

Please keep them… pic.twitter.com/nY4SmkzJ67 — Ying Tan (@YingTanForNY) November 26, 2025

Τρεις συλλήψεις

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς στο τεράστιο συγκρότημα κατοικιών το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και επεσήμανε ότι έχει συλλάβει τρία πρόσωπα μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά «να εξαπλωθεί γρήγορα».

Οι τρεις άνδρες -δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας- συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας. Επίσης, κατά τις έρευνές της στο κτίριο που έμεινε ανέπαφο από την πυρκαγιά ανακάλυψε ότι ορισμένα παράθυρα ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης εδώ και έναν χρόνο.

Τα κτίρια είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες, μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.



The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025

Η φωτιά σκαρφάλωσε 32 ορόφους σε 5 λεπτά, οι ένοικοι δεν μπορούσαν να διαφύγουν

Οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» 32 ορόφους σε μόλις πέντε λεπτά στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, με τους ενοίκους να χρειάζονται -μίνιμουμ- χρόνο εκκένωσης 10 λεπτών, δήλωσε εμπειρογνώμονας σε θέματα κτιρίων. Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από την ανείπωτη τραγωδία.

«Ο χρόνος εκκένωσης των ανθρώπων από ένα κτίριο 32 ορόφων είναι ουσιαστικά πολύ αργός», δήλωσε στο CNN ο Σινιάν Χουάνγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος Δόμησης και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ.

«Χρειάζονται τουλάχιστον 10, 20 λεπτά. Αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε στην κορυφή σε πέντε λεπτά ή λιγότερο».

Όταν ρωτήθηκε για την έρευνα για την πυρκαγιά, ο Χουάνγκ ξεκαθάρισε ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν αφορά την αιτία της πυρκαγιάς αλλά την ταχεία εξάπλωσή της.

«Γενικά μιλώντας, νομίζω ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι τόσο κρίσιμη επειδή το κτίριο έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται τυχαία περιστατικά πυρκαγιάς, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μια τόσο γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς έξω από το κτίριο που τελικά να εξαπλώνεται μέσα στο κτίριο», δήλωσε. «Αυτό δεν είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στον κώδικα πυρασφάλειας των κτιρίων».

Ο Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόνισε ότι τις επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένους ορόφους.

