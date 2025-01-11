Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποφάσισε να προχωρήσει σε μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της και παρουσίασε το νέο της λουκ στο Instagram, δείχνοντας στους 1,6 εκατομμύρια ακολούθους της πως μπορεί να γίνει και πιο... casual.

Η 55χρονη νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε ένα Instagram Story για την προώθηση του Coco Love Water με ένα κοντό λευκό φόρεμα χωρίς ώμους, το οποίο ήταν μια σαφής απόκλιση από το συνηθισμένο της στυλ, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Αντί να φορέσει τα συνηθισμένα στενά μπλε ή κόκκινα σύνολά της, επέλεξε ένα άνετο μίνι φόρεμα με πουλόβερ. Η πρώην παρουσιάστρια των τηλεοπτικών ειδήσεων συνδύασε το σκισμένο μίνι με λευκές μυτερές μπότες μέχρι το γόνατο.

Η μητέρα ενός παιδιού έγραψε στη λεζάντα του στόρυ «Obsessed», φροντίζοντας να επισημάνει τη μάρκα και τους δύο ιδρυτές της.

Το σύνολο ήταν πολύ πιο συντηρητικό από τα συνηθισμένα spandex φορέματα της πρώην εισαγγελέως, για τα οποία ο πρώην αρραβωνιαστικός της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, λέγεται ότι παραπονιόταν έντονα. Σύμφωνα με το People, ο 46χρονος γιος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ παραπονέθηκε για το στυλ της πρώην αρραβωνιαστικιάς του πριν γίνει γνωστή η σχέση του με την 38χρονη Μπετίνα Άντερσον.

Πηγές προσκείμενες στην οικογένεια Τραμπ δήλωσαν στο δημοσίευμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ. πίστευε ότι η Μπετίνα ταίριαζε καλύτερα στην οικογένειά του και θα μπορούσε να είναι η δική του εκδοχή της 54χρονης μητριάς του Μελάνια Τραμπ.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε παραπονεθεί για το στυλ της Κίμπερλι για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τον χωρισμό τους.



Πηγή: skai.gr

