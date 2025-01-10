Μια απίστευτη ιστορία διηγήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, η γνωστή τραγουδίστρια Νατάσα Μποφίλιου, από την εποχή που συγκατοικούσε με φίλη της.

Η ιστορία που μοιράστηκε και έγινε viral αφορούσε την εποχή που έμενε μαζί με τη φίλη της Μόνικα. Όπως αποκάλυψε, για δύο χρόνια είχαν ανοιχτό τον θερμοσίφωνα, πιστεύοντας ότι το ζεστό νερό ήταν μια...δωρεάν παροχή.

«Ερχόντουσαν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, και τα ποσά ήταν πολύ μεγαλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε υπό κανονικές συνθήκες. Εγώ και η Μόνικα υποθέσαμε ότι ήταν σωστά τα ποσά, γιατί μέναμε σε δίπατο σπίτι, οπότε το αποδώσαμε σε αυτό… και το δεχτήκαμε για χρόνια», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Κάποια στιγμή, χάλασε κάτι στο σπίτι και ήρθε ο πατέρας της Μόνικας να το φτιάξει. Καθόμασταν στον καναπέ όσο εκείνος δούλευε, και κάποια στιγμή μας λέει κάτι που δε θα ξεχάσω ποτέ: “Κορίτσια, έχετε αφήσει για ώρα ανοιχτό τον θερμοσίφωνα;”», συνέχισε η Νατάσα Μποφίλιου.

«Με μία φωνή ρωτήσαμε κι οι δύο: “Ποιον;”. Ο πατέρας της απάντησε: “Τον θερμοσίφωνα”. Και τότε η Μόνικα ρώτησε: “Έχουμε θερμοσίφωνα;”. Δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ, για δύο ολόκληρα χρόνια, πώς γίνεται να έχουμε πάντα –χειμώνα καλοκαίρι– ζεστό νερό. Λέγαμε απλά ότι είναι ένα “δώρο από το σύμπαν”, επειδή είμαστε φανταστικές. Για δύο χρόνια, καμία από τις δυο μας δεν σκέφτηκε το λόγο που συμβαίνει αυτό!», συμπλήρωσε με τη Μαρία Σολωμού να μένει άφωνη και στη συνέχεια να ξεσπάει σε γέλια.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

