Κένυα: Το γηραιότερο λιοντάρι της χώρας σκοτώθηκε από κτηνοτρόφους Μασάι όταν επιχείρησε να επιτεθεί στα ζώα τους

Ένα από τα γηραιότερα λιοντάρια της Αφρικής σκοτώθηκε από Μασάι κτηνοτρόφους στην Κένυα, ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το αρσενικό λιοντάρι, ηλικίας 19 ετών, σκοτώθηκε με λόγχες αφού διείσδυσε σε ένα μαντρί κοντά στο πάρκο Αμποσέλι, στη νότια Κένυα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της κενυατικής υπηρεσίας προστασίας της φύσης (KWS), ο Πολ Τζινάρο. Ο Λουνκίτο «ήταν ένα γέρικο λιοντάρι που δυσκολευόταν να βρει τροφή και τα εκτρεφόμενα ζώα είναι εύκολο θήραμα. Υπό κανονικές συνθήκες, θα πήγαινε να ψάξει για τροφή στο πάρκο», εξήγησε ο Τζινάρο.

Τα λιοντάρια στην Αφρική ζουν συνήθως 12-18 χρόνια στην άγρια φύση, σύμφωνα με τη νοτιοαφρικανική οργάνωση Cats for Africa.

Το 2021 η KWS παρουσίαζε τον Λουνκίτο ως έναν «θρυλικό πολεμιστή των αιλουροειδών» που υπερασπίστηκε την περιοχή του επί μία δεκαετία.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Λουνκίτο (2004-23), του γηραιότερου αρσενικού λιονταριού του οικοσυστήματός μας και ίσως όλης της Αφρικής» ανέφερε στο Facebook η κενυατική οργάνωση Lion Guardians, χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο αντίστασης και συνύπαρξης».

