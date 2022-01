Θετικός βρέθηκε στον κορωνοϊό ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο οποίος το ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter

Ο ίδιος ανέφερε ότι αισθάνεται καλά και πως θα συνεχίσει να εργάζεται από την οικία του αυτή την εβδομάδα, ακολουθώντας τους υγειονομικούς κανόνες.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.