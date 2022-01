Χιλιάδες εξαγριωμένοι διαδηλωτές κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα του Καναδά, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την ανησυχία των αρχών και να φυγαδεύσουν τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στην Οττάβα και μεταφέρθηκαν σε μυστική τοποθεσία, όπως αναφέρει το CBC.

Το γραφείο του πρωθυπουργού είπε ότι δεν θα αναφέρει την τοποθεσία του Τριντό για λόγους ασφαλείας.

Ο Λοχίας του Καναδικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οι διαδηλωτές θα μπορούσαν να εμφανιστούν στα σπίτια των αξιωματούχων, κάτι που ο κ. Τριντό γνωρίζει καλά.

