Καναδάς: Ο Τριντό διόρισε την πρώτη αυτόχθονα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό διόρισε για πρώτη φορά χθες Παρασκευή μια αυτόχθονα δικαστή, τη Μισέλ Ο’ Μπόνσαγουιν, στο Ανώτατο Δικαστήριο, την ώρα που η χώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συμφιλίωσης με τους αυτόχθονες.

«Είμαι χαρούμενος που ανακοινώνω τον διορισμό της δικαστή Μισέλ Ο’ Μπόνσαγουιν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά», ανέφερε ο Τριντό σε ανακοίνωσή του.

Πρόκειται «για ένα ιδιαίτερα αξιοσέβαστο μέλος του καναδικού δικαστικού συστήματος, η καριέρα της οποίας είναι αξιοθαύμαστη. Θα προσφέρει τις ανεκτίμητες γνώσεις της στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο από το 2017 η Ο’ Μπόνσαγουιν ειδικεύεται κυρίως στους τομείς της ψυχικής υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Michelle O'Bonsawin has been nominated as the first Indigenous person to serve on the Canadian Supreme Court.https://t.co/ZIwCx1wXFr