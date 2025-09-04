Η συμφωνία EE-Mercosur σε τροχιά επικύρωσης

ΕΕ και νοτιοαμερικανικά κράτη δημιουργούν μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, στέλνοντας μήνυμα στο Τραμπ και τη δασμολογική πολιτική του.Σε διαδικασία επικύρωσης εισέρχεται πλέον η δημιουργία της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και των νοτιοαμερικανικών χωρών Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) μετά την κάμψη των αντιστάσεων Γαλλίας, Ιταλίας και Πολωνίας που εξέφρασαν ανησυχίες για αθέμιτο ανταγωνισμό, κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων, από τη Λατινική Αμερική. Οι Βρυξέλλες προώθησαν τα κείμενα για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur (EMPA) στις χώρες-μέλη καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ελπίδα ότι το πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπουν οι τελικές υπογραφές.



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια κατοίκους, θα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο στο είδος της. Με τη συμφωνία η Κομισιόν στέλνει παράλληλα σαφές μήνυμα κατά της δασμολογικής πολιτικής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στόχος της συμφωνίας είναι η κατά το δυνατόν εξάλειψη των δασμών και των εμπορικών φραγμών μεταξύ ΕΕ και των τεσσάρων λατινοαμερικανικών κρατών.

Πηγή: Deutsche Welle

Αύξηση της ευρωπαϊκής επιρροής παγκοσμίωςΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η συμφωνία ενδέχεται να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς τη Νότια Αμερική έως και 39% με συνολική αξία 49 δισεκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας έτσι περισσότερες από 440.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης διακρίνονται για την αυτοκινητοβιομηχανία, την παραγωγή μηχανημάτων, αλλά και τη φαρμακοβιομηχανία. Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα οι εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις χώρες της Mercosur υπόκεινται σε δασμό 35%.Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν οι ευρωπαϊκές εταιρείες καθώς και ο ευρωπαϊκός γεωργικός και διατροφικός τομέας θα επωφεληθούν άμεσα από χαμηλότερους δασμούς και μικρότερο κόστος, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Από την πλευρά της η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Κάγια Κάλας τόνισε ότι η συμφωνία είναι καθοριστική για την αύξηση της ευρωπαϊκής επιρροής σε παγκόσμιο επίπεδο.Προστασία αγροτών με ποσόστωση και επιδοτήσειςΤην ίδια στιγμή όμως οι επικριτές της ζώνης ελευθέρου εμπορίου προειδοποιούν για ανελέητο πόλεμο τιμών σε βάρος των ευρωπαίων αγροτών και για καταστροφή των τροπικών δασών στη Νότια Αμερική. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γερμανική κυβέρνηση απορρίπτουν τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για κινδυνολογία. Η Κομισιόν τονίζει, για παράδειγμα, ότι λόγω των ποσοτικών ορίων μόνο ένα μέρος των γεωργικών εισαγωγών από τα κράτη της Mercosur θα επωφεληθεί από τη συμφωνία. Για το βόειο κρέας π.χ. το όριο τοποθετείται στο 1,5% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ και για τα πουλερικά στο 1,3%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας έναντι απροσδόκητων αναταραχών στις αγορές. Η θωράκιση αυτή θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα ταμείο ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για λήψη έκτακτων μέτρων.Εκπρόσωποι των γερμανικών επιχειρήσεων απευθύνουν έκκληση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο Βερολίνο να ολοκληρώσουν το συντομότερο τις διαδικασίες επικύρωσης της φιλόδοξης εμπορικής συμφωνίας. «Πρόκειται για μια ιστορική και ταυτόχρονα τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης να αποκτήσει ρόλο και λόγο ως ισότιμος εταίρος στην αγορά της Νότιας Αμερικής», δηλώνει ο Ντιρκ Γιαντούρα, πρόεδρος του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Χονδρικής, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών (BGA) και προσθέτει: «Όποιος διστάζει ακόμη θυσιάζει θέσεις εργασίας και ευημερία στην Ευρώπη για μικροπολιτικές σκοπιμότητες».Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

