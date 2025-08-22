Κάγια Κάλας στο BBC: Ο Πούτιν στήνει παγίδα με τις εδαφικές απαιτήσεις στην Ουκρανία

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε κατά της πίεσης προς την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η ίδια, μιλώντας στο BBC, τόνισε πως το να αφήσουμε τη Ρωσία να κρατήσει τα ουκρανικά εδάφη αποτελεί «μια παγίδα στην οποία ο Πούτιν θέλει να πέσουμε».

Η περιοχή Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία αμφισβητείται εδώ και καιρό από τη Ρωσία, με στρατιωτική επιθετικότητα να έχει αναγκάσει 1,5 εκατομμύριο πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία την τελευταία δεκαετία.

Η Ουκρανία έχει απορρίψει επανειλημμένα την παραχώρηση του Ντονμπάς στο Κρεμλίνο με αντάλλαγμα την ειρήνη, αν και ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη για «ανταλλαγή εδαφών».

Η Κάλας – η οποία έχει συμπεριληφθεί στη «λίστα καταζητούμενων» του Κρεμλίνου – μίλησε επίσης για «αξιόπιστες και ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Εγγυήσεις ασφαλείας και διαπραγματεύσεις

Παραδέχθηκε, δε, ότι δεν υπάρχουν πολλά «συγκεκριμένα βήματα» ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θέσπισης εγγυήσεων που «δεν θα είναι απλώς στα χαρτιά».

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη του «συνασπισμού των προθύμων» να καθορίσουν ακριβώς τι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και ότι δεν είναι ακόμη σαφές με ποια ιδιότητα θα λειτουργήσουν αυτές οι δυνάμεις.

Ηγέτες από χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας, συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνομιλίες στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ φιλοξένησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

«Ο Πούτιν πήρε ό,τι ήθελε στην Αλάσκα»

Αναφορικά με τη σύνοδο Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν πήρε «όλα όσα ήθελε» και αυτό θα επηρέαζε το ενδιαφέρον του για διαπραγμάτευση ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Τον υποδέχτηκαν με τόσο μεγάλη χαρά και ήθελε να μην επιβληθούν κυρώσεις, κάτι που επίσης πέτυχε.», δηλώσε η Κάλας και πρόσθεσε:

«Ο Πούτιν γελάει, δεν σταματάει τις δολοφονίες, αντίθετα, τις αυξάνει».

«Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση», δήλωσε και ανέφερε ότι η Ε.Ε. είχε καταρτίσει το 19ο πακέτο κυρώσεων για να πιέσει τον Ρώσο ηγέτη σε περαιτέρω συζητήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.