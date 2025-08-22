Συρία: Αμερικανοί σκότωσαν ανώτερο στέλεχος του ISIS σε επιχείρηση

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) σκότωσαν έναν ανώτερο αξιωματούχο του ISIS στην Ατιμά της Βόρειας Συρίας, κατά τη διάρκεια μιας επιτυχημένης επιδρομής στις 19 Αυγούστου, ανακοίνωσε την Παρασκευή η CENTCOM.

Το ανώτερο στέλεχος του ISIS ήταν βασικός χρηματοδότης της Οργάνωσης, ο οποίος σχεδίαζε επιθέσεις στη Συρία και το Ιράκ, ανέφερε η CENTCOM. Λέγεται ότι αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ, τις δυνάμεις του συνασπισμού και τη νέα συριακή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του αλ Σάρα.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τους τρομοκράτες του ISIS με ακλόνητη αποφασιστικότητα, σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM. «Μαζί με τους εταίρους και τους συμμάχους μας, η CENTCOM παραμένει σταθερή στη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε τη διαρκή ήττα του ISIS και την προστασία της πατρίδας των ΗΠΑ».

U.S. Central Command forces conducted a successful raid in northern Syria on August 19, killing a senior ISIS member and key financier who planned attacks in Syria and Iraq. He had relationships throughout the ISIS… pic.twitter.com/eORiOthb6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 21, 2025

