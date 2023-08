Ιταλία: Πέντε χρόνια από την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα με 43 νεκρούς

Η Ιταλία τιμά σήμερα την πέμπτη επέτειο της κατάρρευσης της γέφυρας της Γένοβας, που τον Αύγουστο του 2018 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους, με μια τελετή στον τόπο της καταστροφής και με μηνύματα των πολιτικών ηγετών.

«Ήταν μια καταστροφή εξίσου σοβαρή όσο και απρόβλεπτη», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.

«Ο χρόνος που περνά δεν μειώνει την ευθύνη γι' αυτό που συνέβη», προσθέτει ζητώντας η δικαιοσύνη να προσδιορίσει «οριστικά τις συνθήκες, τις ενοχές, τις δυσλειτουργίες και τις παραλείψεις» των προσώπων και των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σ' αυτή την τραγωδία.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν τόσα ερωτήματα σ' αυτή την τραγωδία που παραμένουν αναπάντητα. Ο θυμός, ο πόνος, η δίψα για δικαιοσύνη των οικογενειών των θυμάτων είναι αισθήματα ιερά και αξίζουν το σεβασμό μας», έγραψε από την πλευρά της σε μήνυμά της η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η καταστροφή παραμένει μια «ανοικτή πληγή», δήλωσε ο Τζοβάνι Τότι, κυβερνήτης της περιφέρειας της Λιγουρίας, όπου βρίσκεται η Γένοβα. Τα ονόματα των θυμάτων αναγράφονταν σήμερα σε μια μεγάλη οθόνη μπροστά στην έδρα της περιφέρειας.

Remains of Morandi bridge demolished in controlled explosion at Genoa

pic.twitter.com/3WqggpsRn5