Ιταλία: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα έξω από την Νάπολη - Ένας νεκρός και 14 τραυματίες

Λίγο μετά τις τέσσερις τη νύχτα, τοπική ώρα, λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από το Λέτσε της κάτω Ιταλίας με προορισμό την Ρώμη έπεσε σε χαράδρα κοντά στην πόλη Αβελίνο της Καμπανίας. Όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Πυροσβεστική, ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και δεκατέσσερις τραυματίστηκαν.

🔴 #Avellino, dalle 4.30 #vigilidelfuoco impegnati sulla A16, al Km 150, per un incidente stradale: coinvolto un pullman, con 38 passeggeri a bordo, e 5 auto: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, 14 i feriti. Operazioni in corso per escludere altri coinvolti [#4giugno 9:00] pic.twitter.com/hQFhHkIfFi