Ιταλία: Καύσωνας στον νότο, χαλάζι και ανεμοστρόβιλοι στον βορρά (βίντεο)

Μετά από τις περιφέρειες του Βένετο και της Λομβαρδίας, νέα μεγάλη χαλαζόπτωση, με τεράστιους κόκκους, σημειώθηκε σήμερα αργά το απόγευμα στις ευρύτερες περιοχές της Ραβένα και της Φεράρα.

Παράλληλα, στις περιοχές αυτές της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια, συνεχίζει να πνέει σφοδρός άνεμος.

Η Ραβένα χτυπήθηκε και από ανεμοστρόβιλο, όπως είχε συμβεί χθες στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.

Insane weather from Italy.



Other unbelievable weather clips emerging from across Europe.



HAARP anyone? pic.twitter.com/BCPPh2KgQR