Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Συγγνώμη λάθος μου»: Ιταλός πολιτικός έπεσε πάνω σε βιτρό 93 ετών και το έκανε κομμάτια - Δείτε βίντεο

Ο Εμανουέλε Κάνι, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Σαρδηνίας, γλίστρησε μέσα στο Παλάτσο Πιατσεντίνι - Ο Ιταλός πολιτικός έσπασε το βιτρό «Carta del Lavoro»

Βιτρό

Ένας Ιταλός πολιτικός σκόνταψε σε μια σκάλα και έσπασε ένα ιστορικό βιτρό με το κεφάλι του. 

Ο Εμανουέλε Κάνι, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Σαρδηνίας, γλίστρησε μέσα στο Παλάτσο Πιατσεντίνι της Ρώμης.

Ο Ιταλός πολιτικός έσπασε το βιτρό «Carta del Lavoro» του 1932 του διάσημου καλλιτέχνη Μάριο Σιρόνι και παραλίγο να πέσει στον δρόμο.

Υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και είπε ότι λυπάται βαθιά που προκάλεσε ζημιά στο έργο τέχνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Ρώμη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark