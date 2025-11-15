Ένας Ιταλός πολιτικός σκόνταψε σε μια σκάλα και έσπασε ένα ιστορικό βιτρό με το κεφάλι του.

🤦‍♂️An Italian politician stumbled on a staircase and smashed a historic stained-glass window with his head



Emanuele Cani, a member of the Sardinian city council, slipped inside Rome’s Palazzo Piacentini.



The poor guy shattered the 1932 “Carta del Lavoro” stained-glass window by… pic.twitter.com/KuwalV3BZv November 15, 2025

Ο Εμανουέλε Κάνι, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Σαρδηνίας, γλίστρησε μέσα στο Παλάτσο Πιατσεντίνι της Ρώμης.

Ο Ιταλός πολιτικός έσπασε το βιτρό «Carta del Lavoro» του 1932 του διάσημου καλλιτέχνη Μάριο Σιρόνι και παραλίγο να πέσει στον δρόμο.

Υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και είπε ότι λυπάται βαθιά που προκάλεσε ζημιά στο έργο τέχνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.