Ισραήλ: Βίντεο από εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου

Βίντεο από εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση πυραύλου που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, έρχεται στη δημοσιότητα.

Η εξωατμοσφαιρική αναχαίτιση αφορά την κατάρριψη εχθρικών βαλλιστικών πυραύλων (συνήθως μεγάλου βεληνεκούς) κατά τη διάρκεια της μεσαίας φάσης της πτήσης τους, όταν δηλαδή βρίσκονται εκτός της ατμόσφαιρας της Γης, στο διάστημα.

Η αναχαίτηση έγινε με το arrow 3, το σραηλινό εξωατμοσφαιρικό υπερηχητικό αντιβαλλιστικό σύστημα, το οποίο, μαζί με τα Arrow 2 και David's Sling, αναλαμβάνει την αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών.

Πρόκειται για την όγδοη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ, από το πρωί.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σειρήνες ακούστηκαν στη Ντιμόνα και σε κοντινές πόλεις.

Πηγή: skai.gr

