Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ προέτρεψε το Παρίσι να αναθεωρήσει το σχέδιο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενημερώνοντας τον επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό πως ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν θα είναι ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ όσο το θέμα παραμένει στην ατζέντα.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών, ο Σάαρ ζήτησε από τον Μπαρό «να αναθεωρήσει την πρωτοβουλία της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», υπογραμμίζοντας ότι «υπονομεύει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και βλάπτει τα συμφέροντα του Ισραήλ», όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών. «Το Ισραήλ επιδιώκει καλές σχέσεις με τη Γαλλία, αλλά η Γαλλία πρέπει να σεβαστεί τη θέση του Ισραήλ όταν πρόκειται για ζητήματα ουσιώδη για την ασφάλεια και το μέλλον του», επεσήμανε ο Γκίντεον Σάαρ.

