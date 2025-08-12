Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα καταθέτει 3 φορές την εβδομάδα από τον Νοέμβριο

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα υποχρεούται να καταθέτει τρεις φορές την εβδομάδα στη δίκη του για διαφθορά που ξεκινά τον Νοέμβριο, ανακοίνωσαν οι δικαστές που επιβλέπουν την υπόθεση, επικαλούμενοι την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας.

Η δίκη συνεχίζεται από το 2020, και ο Νετανιάχου υποχρεούται τυπικά να καταθέτει δύο φορές την εβδομάδα, με αμέτρητες από αυτές τις ακροάσεις να ακυρώνονται ή να διακόπτονται λόγω διαφόρων λόγων που σχετίζονται με τις ευθύνες του πρωθυπουργού και με κόπωση ή ασθένειες.

Οι δικαστές του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ αναφέρουν ότι θα διεξάγονται τέσσερις ακροάσεις την εβδομάδα από τον Νοέμβριο και ο Νετανιάχου θα καταθέσει σε τρεις από αυτές μέχρι το τέλος της αντεξέτασής του.

Το ισραηλινό δικαστικό σύστημα έχει αναστείλει τις λειτουργίες του λόγω θερινών διακοπών και οι επόμενες ακροάσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.



Πηγή: skai.gr

