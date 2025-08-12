Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για νέες επιθετικές επιχειρήσεις

Ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για νέες επιθετικές επιχειρήσεις κατήγγειλε την Τρίτη σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγα μόνο εικοσιτετράωρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Είμαι ευγνώμων στους ηγέτες της Ευρώπης για τη σαφή υποστήριξή τους στην ανεξαρτησία μας, την εδαφική μας ακεραιότητα και για την πολύ ενεργή προσέγγιση στη διπλωματία που μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό αυτού του πολέμου με μια αξιοπρεπή ειρήνη. Πράγματι, όλοι υποστηρίζουμε την αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ και πρέπει από κοινού να διαμορφώσουμε θέσεις που δεν θα επιτρέψουν στη Ρωσία να εξαπατήσει ξανά τον κόσμο» τονίζει αρχικά ο Ζελένσκι. Προσθέτει ωστόσο:

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν προετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Αντιθέτως, εμπλέκεται σε κινήσεις που υποδηλώνουν την προετοιμασία νέων επιθετικών επιχειρήσεων. Υπό τέτοιες συνθήκες, είναι σημαντικό τίποτα να μην απειλεί τη διεθνή ενότητα».

Σε ένα έμμεσο μήνυμά του στον πρόεδρο Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος τονίζει ότι «τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης συζητούνται από όλους μας. Οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να προσθέτει στις κοινές μας δυνατότητες ασφαλείας. Και η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για την άρνησή της να σταματήσει τις δολοφονίες. Όσο συνεχίζουν τον πόλεμο και την κατοχή, πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε την πίεσή μας - την πίεση της βίας, την πίεση των κυρώσεων, την πίεση της διπλωματίας. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν! Ειρήνη μέσω της ισχύος».

Αιφνίδια προέλαση

Ρωσικές δυνάμεις προέλασαν αιφνίδια στην ανατολική Ουκρανία ανατολικά της πόλης των ορυχείων Ντομπροπιλία, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με Ουκρανούς και Ρώσους στρατιωτικούς bloggers, θα μπορούσε να καταστεί σοβαρό πρόβλημα για το Κίεβο αν δεν περιοριστεί.

Ο έγκυρος πολεμικός χάρτης της ουκρανικής DeepState έδειξε την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν γρήγορα βόρεια σε δύο άκρα που κάλυπταν μέχρι και 10 χιλιόμετρα στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής Ντόνετσκ της Ουκρανίας.

Η DeepState σημειώνει ότι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν κοντά σε τρία χωριά σε ένα τμήμα της πρώτης γραμμής που σχετίζεται με τις δύο ουκρανικές πόλεις Ποκρόφσκ και Κοστιαντίνιβκα.

Η ρωσική προώθηση έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ρώσου ομολόγου του όπου οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο «Tatarigami_UA», πρώην αξιωματικός του ουκρανικού στρατού, του οποίου η ανάλυση στο Frontelligence Insight παρακολουθεί στενά τη σύγκρουση, δήλωσε ότι η ρωσική κίνηση είχε τη δυνατότητα να κλιμακωθεί επικίνδυνα, αν δεν σταματήσει εν τη γενέσει της.

«Αυτό είναι κρίσιμο. Τόσο το 2014 όσο και το 2015, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλες επιθέσεις πριν από διαπραγματεύσεις για να αποκτήσει διαπραγματευτική ισχύ. Η τρέχουσα κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά απέχει πολύ από την κατάρρευση που υποδηλώνουν ορισμένοι», έγραψε ο Tatarigami στο X.

Please refer to my note from four days ago - this is critical. In both 2014 and 2015, Russia launched major offensives ahead of negotiations to gain leverage. The current situation is serious, but far from the collapse some suggest. So, what is actually happening on the ground? pic.twitter.com/Q37gKTOHoL — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 12, 2025

