Aυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην Ιερουσαλήμ - Πέντε τραυματίες (βίντεο)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Ιερουσαλήμ από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω τους, ένα περιστατικό που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση».

Η ισραηλινή υπηρεσία Magen David Adom ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως αρκετοί πεζοί χτυπήθηκαν από ένα αυτοκίνητο. Ένας 70χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μία γυναίκα περίπου 30 ετών και τρεις άνδρες ηλικίας 25 έως 50 ετών βρίσκονται σε λιγότερο ανησυχητική κατάσταση.

Χωρίς να χαρακτηρίσει το συμβάν επίθεση, η αστυνομία δήλωσε πως ένας «ύποπτος», ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, «εξουδετερώθηκε» επί τόπου και πως «μεγάλος αριθμός αστυνομικών» κλήθηκαν ως ενισχύσεις.

Appears the event in Jerusalem was a ramming attack. pic.twitter.com/3TzEk4pxIG