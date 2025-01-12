Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία των υπηρεσιών ασφάλειας του Ισραήλ έφτασε σήμερα στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις επίτευξης μιας συμφωνίας απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σε ανταλλαγή για την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κίνηση αυτή, ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας πλησιάζει.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ που έχουν ρόλο διαμεσολαβητή έχουν ανανεώσει τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση επίτευξης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για την απελευθέρωση των 98 ομήρων που κρατούνται εκεί, πριν την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες, ότι στην αντιπροσωπεία συμμετέχει ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, ο αρχηγός της εσωτερικής υπηρεσίας ασφαλείας (Shin Bet) Ρόμεν Μπαρ, αλλά και ο υποστράτηγος Νιτζάν Αλόν.

