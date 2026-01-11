Ιρανή ηθοποιός του Homeland: Το χειρότερο για τους διαδηλωτές είναι να περιμένουν βοήθεια που δεν θα έρθει ποτέ

Η γεννημένη στο Ιράν Βρετανή ηθοποιός Ναζανίν Μπονιαντί δήλωσε την Κυριακή στο Sky News ότι είναι «πολύ, πολύ φοβισμένη» για τους ανθρώπους στο Ιράν.

Η σταρ των σειρών Homeland και How I Met Your Mother είπε ότι νοιάζεται «βαθιά» για τους 92 εκατομμύρια Ιρανούς, πολλοί από τους οποίους έχουν δείξει «θάρρος» βγαίνοντας στους δρόμους ενάντια στο καθεστώς.

«Τώρα χρειαζόμαστε διεθνή στήριξη», τόνισε και συμπλήρωσε: «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι οι άνθρωποι να τολμήσουν να κατέβουν στους δρόμους, επειδή πιστεύουν ότι θα λάβουν αυτή τη στήριξη, και μετά να μην έρθει ποτέ.»

Δείτε τη συνέντευξη στο skynews.com

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.