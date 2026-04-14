Ιράν: Καταγγέλλει σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του

Το Ιράν καταδίκασε χθες Δευτέρα τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» του αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ στοχοποιώντας ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν.

«Η επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν», τονίζει επιστολή του ιρανού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, του Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, με αποδέκτες τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτόν τον μήνα.

Το «παράνομο μέτρο αυτό αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας», συνεχίζει ο ιρανός διπλωμάτης.

Η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προφανώς επιδεινώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη ανάστατη περιφέρεια», τονίζει ο κ. Ιραβανί.

Σε χωριστή επιστολή του στον ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες, ο Ιρανός πρεσβευτής αναφέρεται στην αξίωση της Τεχεράνης οι χώρες της περιοχής που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στα εδάφη τους να καταβάλουν «επανορθώσεις» διότι επέτρεψαν στον αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει «παράνομες ένοπλες επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων» στο ιρανικό έδαφος.

Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επανορθώσουν για κάθε υλική και ηθική βλάβη που υπέστη εξαιτίας των παράνομων ενεργειών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το κείμενο.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή, όχι μόνο επέτρεψαν στις ΗΠΑ να διεξαγάγει επιθέσεις εναντίον της χώρας του αλλά «σε κάποιες περιπτώσεις» οι πέντε χώρες διέπραξαν «οι ίδιες» τις επιθέσεις.

Οι πέντε αραβικές μοναρχίες, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, αρνούνται ότι πήραν μέρος στον πόλεμο.

Η ένοπλη σύρραξη ξέσπασε με τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καταστρέφοντας σειρά στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών στο έδαφος και σκοτώνοντας απροσδιόριστο αριθμό μελών των ενόπλων δυνάμεων και αμάχων.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε κατόπιν μεσολάβησης του Ισλαμαμπάντ εφαρμόζεται από την περασμένη εβδομάδα. Διμερίς διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη απέτυχαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

