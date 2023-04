ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε έκρηξη βυτιοφόρου - Η φωτιά εξαπλώθηκε σε κτίρια - Τεράστια σύννεφα καπνού - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον ένας νεκρός, και αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών, είναι ο απολογισμός έκρηξης βυτιοφόρου καυσίμων στη γέφυρα του Κονέκτικατ Gold Star Memorial Bridge, με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε κοντινά κτίρια.

Τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν μετά την έκρηξη που προκλήθηκε από άγνωστες συνθήκες. Δεν είναι γνωστό αν ο οδηγός του βυτιοφόρου, το οποίο τούμπαρε και εξερράγη, είναι ο νεκρός.





Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να σβήσουν τη φωτιά στο Γκρότον του Κονέκτικατ, μετά την ανατροπή του οχήματος το πρωί της Παρασκευής. Ο δήμαρχος του νέου Λονδίνου Μάικλ Πασέρο επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στο περιστατικό, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά στο Γκρότον. Η αστυνομία της Πολιτείας του Κονέκτικατ επιβεβαίωσε επίσης ότι κτίρια έπιασαν φωτιά κάτω από τη γέφυρα, ενώ αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αν και δεν είναι σαφές πόσο σοβαροί είναι.

