ΗΠΑ: Τουλάχιστον 4 νεκροί από πυροβολισμούς στη Τζόρτζια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη 

Νέο μακελειό στην πόλη Χάμπτον της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη ενός άνδρα, περίπου 50 ετών, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τέσσερις ανθρώπους.



Οι αρχές ανέφεραν στον τοπικό σταθμό WSBTV ότι αναζητούν έναν ένοπλο, τον οποίον περιέγραψαν ως άνδρα γύρω στα 50, με ύψος 1,55 και σκούρο πουκάμισο.

Ελικόπτερα της αστυνομίας και, βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί και ασθενοφόρα βρίσκονται την περιοχή των πυροβολισμών.

