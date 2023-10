Το «τοξικό πολιτικό κλίμα» στην Ουάσινγκτον ανησυχεί τον Τζο Μπάιντεν Κόσμος 21:08, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος εξέφρασε επίσης τον φόβο ότι οι εσωκομματικές διαμάχες των Ρεπουμπλικάνων μπορεί να πλήξουν την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία