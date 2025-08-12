ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο εξετάζει στρατιωτική δύναμη «ταχείας αντίδρασης» στις αναταραχές

Η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί σχέδια για τη δημιουργία μιας «Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης για Εγχώριες Πολιτικές Διαταραχές» ανέφερε την Τρίτη η Washington Post επικαλούμενη εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η δύναμη θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της εθνοφρουράς, με αποστολή την ταχεία ανάπτυξη σε πόλεις των ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή αναταραχές που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Το σχέδιο προβλέπει 600 στρατιώτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν σε μόλις μία ώρα, αναφέρουν τα υπηρεσιακά έγγραφα.

Θα χωριστούν σε δύο ομάδες των 300 στρατιωτών και θα τοποθετηθούν σε στρατιωτικές βάσεις στην Αλαμπάμα και την Αριζόνα, με πεδίο εφαρμογής περιοχές ανατολικά και δυτικά του ποταμού Μισισιπή, αντίστοιχα.

Σοκ έχει προκαλέσει σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης, η ανάπτυξη δυνάμεων της εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, με πολίτες να μιλούν για «οχυρό Ουάσινγκτον», «σταυροφορία δίχως αντίπαλο» και για «στρατοκρατούμενο δυστοπικό όραμα που θυμίζει μπανανία».

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκινά μια επιχείρηση «εκτεταμένης καταστολής της εγκληματικότητας» στην Ουάσινγκτον, θέτοντας το αστυνομικό τμήμα της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά για να περιπολεί τους δρόμους - προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να είναι η επόμενη πόλη, και μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλες.

Δημοκρατικοί νομοθέτες δηλώνουν ανοιχτά, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών, ότι η αμφιλεγόμενη απόφαση του Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο για περαιτέρω ενέργειες άσκησης ελέγχου ή επιρροής σε διάφορους κλάδους ή υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με σταδιακή διάβρωση της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας διαφόρων κυβερνητικών θεσμών.

Πηγή: The Washington Post

