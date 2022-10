Τα 'χασε ξανά ο Τζο Μπάιντεν: Αφού χάθηκε στον κήπο του Λευκού Οίκου, έπειτα μπέρδεψε το όνομα του Ρίσι Σούνακ

Προβληματισμό προκαλεί η συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν ο οποίος όχι μόνο μπέρδεψε το όνομα του νέου Βρετανού πρωθυπουργού αλλά παράλληλα χάθηκε μέσα στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης χθες, Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος δυσκολεύτηκε πολύ μέχρι να προφέρει σωστά το όνομα του Ρίσι Σούνακ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο για το ινδουιστικό φεστιβάλ του Ντιβάλι.

«O Ράσι Σανούκ είναι τώρα ο πρωθυπουργός», δήλωσε με ενθουσιασμό ο Τζο Μπάιντεν ενώ το κοινό που παρακολουθούσε κατανόησε ότι επρόκειτο για σαρδάμ.

Ο Πρόεδρος «σκόνταψε πάνω στο όνομα του Σουνάκ, κάνοντας αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες προτού τον αποκαλέσει Ρασί Σανούκ», έγραψε η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», που έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα της και το σχετικό βίντεο.

Νωρίτερα χθες, ο Τζο Μπάιντεν φάνηκε για ακόμα μια φορά να χάνεται μπροστά στις κάμερες στο νότιο τμήμα του κήπου μέσα στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση για δεντροφύτευση που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα. Ο 79χρονος πρόεδρος και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν μόλις είχαν φυτέψει ένα δέντρο προς τιμήν των 50 χρόνων εργασίας του φύλακα Ντέιλ Χάνεϊ στον Λευκό Οίκο.

Μετά το τέλος της τελετής ο πρόεδρος άρχισε να κινείται μέσα στον κήπο χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τελικά γύρισε και ρώτησε «Πού πάμε;»

Οι υπάλληλοι που τον συνοδεύουν ακούγονται εκτός κάμερας να καθοδηγούν τον Τζο Μπάιντεν για το πώς να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Biden gets lost in the woodspic.twitter.com/ri3K6PLT9e