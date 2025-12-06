ΗΠΑ: Παραμένει υπό κράτηση 30χρονος που φέρεται να είχε τοποθετήσει βόμβες την παραμονή της επίθεσης στο Καπιτώλιο το 2021

Ο ύποπτος σε βάρος του οποίου διενεργείται έρευνα από τις αρχές για την τοποθέτηση αυτοσχέδιων βομβών μπροστά στις έδρες των δυο μεγάλων αμερικανικών πολιτικών κομμάτων την παραμονή της εφόδου στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, διατάχθηκε χθες Παρασκευή να παραμείνει υπό κράτηση, μετά την αρχική ακροαματική διαδικασία σε βάρος του.

Η έδρα έδωσε εντολή ο Μπράιαν Κόουλ να παραμείνει προφυλακισμένος, χωρίς τη δυνατότητα προσωρινής απελευθέρωσης υφ’ όρον και μετά την καταβολή εγγύησης. Ο τριαντάρης Αφροαμερικανός συνελήφθη προχθές Πέμπτη στο Γούντζμπριτζ, στη Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία προγραμματίστηκε για την 15η Δεκεμβρίου.

Ως τη σύλληψή του, επικρατούσε μυστήριο για την ταυτότητα και τα κίνητρα αυτού που τοποθέτησε τις αυτοσχέδιες βόμβες, οι οποίες δεν πυροδοτήθηκαν. Υπήρξαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την ενέργεια, παραμονή της εφόδου στην έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου, την 6η Ιανουαρίου 2021, που έκαναν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπράιαν Κόουλ δήλωσε σε πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI, πως πίστευε ότι οι εκλογές του 2020, στις οποίες επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, είχαν «κλαπεί», ότι νικητής ήταν ο τότε απερχόμενος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ, ανέφεραν χθες ΜΜΕ, ανάμεσά τους το CBS News και το CNN, κάτι που μάλλον εξηγεί το κίνητρο.

Διώκεται για απόπειρα χρήσης εκρηκτικών υλών με κακόβουλους σκοπούς και μεταφορά εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη βίαιης ενέργειας.

Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη που ανακοινώθηκε έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια για την υπόθεση. Το FBI προσέφερε αμοιβή 500.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση του υπόπτου.

Ερωτηθείσα για τα πιθανά πολιτικά κίνητρα ή τη σχέση με τις ενέργειές του και την επίθεση στο Καπιτώλιο, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι είπε την Πέμπτη πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την 6η Ιανουαρίου 2021, εκατοντάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ, έξαλλοι διότι είχαν πιστέψει την—ανυπόστατη—καταγγελία του πως ηττήθηκε εξαιτίας απάτης, έκαναν έφοδο στην έδρα του Κογκρέσου για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Τη 20ή Ιανουαρίου, με άλλα λόγια την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος, με εκτελεστικό διάταγμά του, απένειμε χάρη σε κάπου 1.250 πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για την επίθεση στο Καπιτώλιο, μετέτρεψε τις ποινές άλλων 14 και διέταξε να μπουν στο αρχείο οι ποινικές διώξεις σε βάρος εκατοντάδων άλλων κατηγορουμένων οι υποθέσεις των οποίων εκκρεμούσαν ακόμη. Διέγραψε έτσι με μια μονοκοντυλιά την ευρύτερη έρευνα που διενεργήθηκε ποτέ από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

