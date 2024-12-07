ΗΠΑ και Ιορδανία καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη Συρία

Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες Παρασκευή τους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη Συρία, όπου οι αντάρτες των οποίων ηγούνται εξτρεμιστές ισλαμιστές έχουν καταλάβει αρκετές πόλεις στρατηγικής σημασίας συνεχίζοντας την εντυπωσιακή προέλασή τους.

«Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προτρέπει τους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη Συρία, όσο υπάρχει ακόμα διαθέσιμη η επιλογή εμπορικών πτήσεων» αναφέρει το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρμεντ που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Και η Ιορδανία κάλεσε χθες Παρασκευή τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη Συρία το συντομότερο δυνατόν, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλειά τους λόγω των «εξελίξεων» στη γειτονική χώρα.

Εκπρόσωπος του ιορδανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι ομάδα διαχείρισης κρίσεων έχει αναλάβει τις προσπάθειες με στόχο την απομάκρυνση των Ιορδανών από τη Συρία και τον ασφαλή επαναπατρισμό τους «το συντομότερο δυνατόν».

Εν τω μεταξύ, το Ιράκ κάλεσε τους πολίτες του στη Συρία οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους να επικοινωνήσουν με την ιρακινή πρεσβεία στη Δαμασκό για να δηλώσουν τα στοιχεία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

