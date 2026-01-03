Η τραγωδία του Κραν Μοντανά συγκλονίζει την Ιταλία

Σε ετοιμότητα οι ιταλικές αρχές για τον επαναπατρισμό των σορών, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι Ιταλοί τραυματίες είναι 13 και οι αγνοούμενοι έξι.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



«Είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε ειδικές πτήσεις, με στρατιωτικά αεροσκάφη C-130, για τον επαναπατρισμό των σορών των πολιτών μας που ενδέχεται να έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία του Κραν Μοντανά στην Ελβετία. Περιμένουμε, όμως, τις επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι, Αντόνιο Ταγιάνι, στην τηλεόραση της RAI.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι σε απευθείας τηλεφωνική επαφή με τις οικογένειες των Ιταλών αγνοουμένων. Βάσει των τελευταίων επίσημων ανακοινώσεων, οι Ιταλοί τραυματίες είναι 13 και οι αγνοούμενοι έξι.Η ομοσπονδία γκολφ της Ιταλίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Εμανουέλε Γκαλεπίνι, δεκαεπτάχρονου πρωταθλητή, ο οποίος ζούσε στο Ντουμπάι με την οικογένειά του και είχε αποφασίσει να κάνει Πρωτοχρονιά στο ελβετικό αυτό κλαμπ. Οι συγγενείς του, όμως, ζήτησαν να μην συμπεριληφθεί στη λίστα των νεκρών, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, μέσω DNA. Χθες βράδυ, ο πατέρας της δεκαεξάχρονης αθλήτριας της ακροβατικής γυμναστικής, Κιάρα Κοστάντσο, δέχθηκε τηλεφώνημα από τις αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση της σορού της κόρης του. «Όταν καταφέρω να επεξεργαστώ το βαρύτατο αυτό πένθος, θα παλέψω για να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.Κριτική για τους κανόνες ασφαλείας στη διοργάνωσηΟ πρώην πρόεδρος της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και νυν υπεύθυνος του τομέα υγείας της περιφέρειας του Μιλάνου, Γκουίντο Μπερτολάζο, ο οποίος βρίσκεται στην Ελβετία, σήμερα το πρωί σχολίασε ότι «κάποτε μπορεί και να οργανώνονταν τέτοιου είδους γιορτές μέσα σε αποθήκες, αλλά σήμερα, σε μια χώρα σαν την Ελβετία, κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο». «Οι ελβετικοί κανόνες για τα όρια ταχύτητας των αυτοκινήτων είναι αυστηρότατοι. Την ίδια ώρα, όμως, επιτρέπεται να λειτουργούν κλαμπ σαν και αυτό», πρόσθεσε.Ένας «ήρωας» του Κραν Μοντανά από την ΚαλαβρίαΤα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τέλος, δίνουν μεγάλη έμφαση στην ιστορία του Πάολο Κάμπολο, ενός από τους «ήρωες του Κραν Μοντανά». Είναι 56 ετών, με καταγωγή από την Καλαβρία, και εργάζεται ως οικονομικός αναλυτής στην Ελβετία. Το σπίτι του απέχει λίγα μέτρα από το κλαμπ που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου. Από το διαμέρισμά του, ενώ γιόρταζε με τη σύζυγό του και τους φίλους του την έλευση του νέου έτους, είδε την πυρκαγιά να ξεσπάει. Μέσα στο μαγαζί βρισκόταν ο αρραβωνιαστικός της κόρης του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο Κάμπολο βγήκε στον δρόμο και, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα ασφαλείας του κλαμπ. Παρά τον πυκνότατο καπνό και την έλλειψη οξυγόνου, αψήφησε τον κίνδυνο και μπήκε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Συνολικά, κατάφερε να σώσει τουλάχιστον δέκα νέους. Τους τράβηξε έξω και τους άφησε πάνω στο χιόνι, για να μπορέσουν να σβήσουν οι φλόγες. Τώρα βρίσκεται σε νοσοκομείο της περιοχής, ευτυχώς εκτός κινδύνου.«Στην πρωτοφανή αυτή τραγωδία υπήρξε εντυπωσιακή ανθρωπιά. Χάρη στους εθελοντές, αλλά και σε όλα τα διπλανά μαγαζιά, τα οποία περιέθαλψαν τους τραυματίες με όποιο τρόπο μπορούσαν. Πρόκειται σίγουρα για στιγμές, τις οποίες δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ», δήλωσε στον ιταλικό Τύπο.

