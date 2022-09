Η Τίλντα Σουίντον στο λαϊκό προσκύνημα για την βασίλισσα Ελισάβετ - Βίντεο

Μετά τον Ντέηβιντ Μπέκαμ και η γνωστή ηθοποιός Τίλντα Σουίντον στάθηκε στην ουρά για ώρες προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ.

Αν και Σκωτσέζα αριστοκρατικής καταγωγής, όπως αναφέρουν οι χρήστες του Twitter, η 61χρονη «λευκή νεράιδα της Νάρνια», ντυμένη στα μαύρα συμμετείχε στο λαϊκό προσκύνημα και έσκυψε το κεφάλι σε μια μικρή υπόκλιση μπροστά στο φέρετρο.



Despite the fact that she is a goddess and comes from a Scottish aristocratic family, #TildaSwinton queued! #RespectTheQueue #QueenElizabeth pic.twitter.com/2PzoFrQok7