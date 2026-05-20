Ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός της νοτιοανατολικής Αγγλίας ζήτησε σήμερα συγγνώμη από τον βασιλιά Κάρολο και τους ακροατές του επειδή ανακοίνωσε κατά λάθος τον… θάνατο του μονάρχη, αποδίδοντας την γκάφα σε δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

«Η εκπομπή ‘Μονάρχης’ που όλα τα βρετανικά ραδιόφωνα έχουν έτοιμη, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να καταφύγουν σε αυτήν, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το απόγευμα της Τρίτης και ανακοινώθηκε εσφαλμένα ο θάνατος της Αυτού Μεγαλειότητας, του Βασιλιά», παραδέχτηκε σε ανάρτησή του στο Facebook ο διευθυντής του Radio Caroline, Πίτερ Μουρ.

Ο Μουρ υποστήριξε ότι παρουσιάστηκε κάποια «βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο κεντρικό στούντιο».

Η εν λόγω εκπομπή δεν είναι διαθέσιμη για να την ακούσει κανείς σε επανάληψη, στον ιστότοπο του σταθμού, που εδρεύει στο Έσεξ. Το Radio Caroline «είχε τη χαρά να μεταδώσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της βασίλισσας (Ελισάβετ, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022) και πλέον εκείνο του βασιλιά και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη», πρόσθεσε ο διευθυντής.

Αφού αντιλήφθηκε το λάθος, ο σταθμός, που λειτουργεί από το 1964, ζήτησε συγγνώμη αρχικά από τη συχνότητά του και κατόπιν από τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τη στιγμή που το Radio Caroline ανακοίνωνε τον θάνατό του ο Κάρολος πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο 77χρονος βασιλιάς αποκάλυψε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι πάσχει από καρκίνο και υποβάλλεται σε θεραπεία.



Πηγή: skai.gr

