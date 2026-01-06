Η Καμπότζη διαβεβαίωσε την Ταϊλάνδη ότι τα πυρά εναντίον του εδάφους της οφείλονταν σε ατύχημα, ανακοίνωσε σήμερα ο ταϊλανδικός στρατός, λίγη ώρα αφού κατηγόρησε εκείνον της γειτονικής χώρας πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη του, βάλλοντας με ολμοβόλα εναντίον παραμεθόριας περιοχής.

«Στρατιωτική μονάδα στην περιοχή δέχθηκε επικοινωνία από την καμποτζιανή πλευρά, που τη διαβεβαίωσε πως δεν είχε καμιά πρόθεση να ανοίξει πυρ εναντίον του ταϊλανδικού εδάφους κι ότι το συμβάν προκλήθηκε από επιχειρησιακό λάθος», σύμφωνα με νεότερο ανακοινωθέν των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε προηγούμενο ανακοινωθέν, λίγο νωρίτερα, κατηγορούσαν την Καμπότζη ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ».

«Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε από θραύσματα», πρόσθεσαν οι ταϊλανδικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να διευκρινίσουν σε πόσο σοβαρή κατάσταση βρίσκεται.

Η Πνομ Πεν δεν αντέδρασε αμέσως στην κατηγορία αυτή επίσημα.

Κατάπαυση του πυρός έβαλε τέλος την 27η Δεκεμβρίου σε τρεις εβδομάδες μαχών, νέας σύγκρουσης που είχε απολογισμό 47 νεκρούς και προκάλεσε τον εσωτερικό εξαναγκαστικό εκτοπισμό περίπου ενός εκατομμυρίου πολιτών στη μια και στην άλλη πλευρά της αμφισβητούμενης μεθορίου.

Η Μπανγκόκ και η Πνομ Πεν δεσμεύτηκαν με κοινή ανακοίνωσή τους να παγώσουν τις στρατιωτικές θέσεις τους και να συνεργαστούν σε επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίων σε παραμεθόριες περιοχές.

Τα δυο βασίλεια της Ασίας βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες για τα σύνορά τους, μήκους 800 χιλιομέτρων, τα οποία χαράχτηκαν κατά τη διάρκεια της γαλλικής αποικιοκρατικής περιόδου.

Αλληλοκατηγορήθηκαν για το ξέσπασμα των νέων μαχών. Προηγούμενος κύκλος εχθροπραξιών, τον Ιούλιο, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους σε πέντε ημέρες.

Πηγή: skai.gr

