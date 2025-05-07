Ακριβώς στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας ξεκίνησε η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Πάπα των Καθολικών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαβορί για τη διαδοχή του Φραγκίσκου είναι μετρημένα. Ένας είναι ο Ιταλός Ματέο Ζούπι. Στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο Γκανέζος Πίτερ Τούρκσον, μαζί με τους Ρόμπερτ Σάρα και τον Πίτερ Ερντό. Στα φαβορί συμπεριλαμβάνονται και οι καρδινάλιοι Παρολίν, Τέιγκλ, και Πριβόστ.

Νωρίτερα, οι 133 καρδινάλιοι προέβησαν στους όρκους πριν κλείσουν οι πόρτες της Καπέλα Σιστίνα και ξεκινήσει το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, η ψηφοφορία.

«Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, εκλιπαρώντας το φως και τη δύναμή του, ώστε να εκλεγεί ο πάπας τον οποίο χρειάζονται η Εκκλησία και η ανθρωπότητα σε μια τόσο δύσκολη και πολυσύνθετη φάση της Ιστορίας», τόνισε ο γηραιότερος εκ των καρδιναλίων, ο Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, ο οποίος χοροστάτησε της λειτουργίας pro eligendo pontifice στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Η απεσταλμένη του ΣΚΑΪ στη Ρώμη, Κορίνα Γεωργίου και ο καμεραμάν Νίκος Μπασίσογλου βρίσκονται στο σημείο και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μια Λειτουργία τελέστηκε σήμερα το πρωί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν οι καρδινάλιοι απομονωθούν από τον έξω κόσμο για να εκλέξουν τον νέο πάπα.

Δείτε live από το Βατικανό:

«Προσευχόμαστε υπέρ ενός ποντίφικα ο οποίος να μπορέσει να αφυπνίσει τις συνειδήσεις και την ενέργεια της κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, αλλά τείνει να ξεχνά τον Θεό», πρόσθεσε ο καρδινάλιος Ρε, ένα από τα φαβορί για τη θέση του πάπα.

Ο ίδιος συμβούλεψε τους εκλέκτορες καρδιναλίους «να αφήσουν κατά μέρος κάθε σκέψη προσωπικού είδους και να έχουν κατά νου και στην καρδιά τους, τον Θεό και τον Ιησού Χριστό, όπως και το καλό της Εκκλησίας και της ανθρωπότητας».

Αφότου ολοκληρώθηκε η σημερινή πρωινή Λειτουργία, οι καρδινάλιοι επέστρεψαν και πάλι στο ξενώνα Santa Marta του Βατικανού για να ξεκουραστούν προτού αναχωρήσουν γύρω στις 16:30 τοπική ώρα για την Καπέλα Σιξτίνα. Από την στιγμή που εκφωνείται η φράση «extra omnes» σηματοδοτείται και η έναρξη της απομόνωσης των καρδιναλίων και η έναρξη του κονκλαβίου.

Γύρω στις 19:00 τοπική ώρα, αναμένεται να απελευθερωθεί ο πρώτος καπνός αποδεικνύοντας τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας.

Αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά κονκλάβια των τελευταίων εκατοντάδων ετών - καθώς όποιος κι αν εκλεγεί νέος ποντίφικας πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου ή αν θα οδηγήσει την Εκκλησία και τα 1,4 δισ. καθολικών σε όλο τον κόσμο σε διαφορετική κατεύθυνση.

Από τους συνολικά 252 καρδινάλιου, οι 133 έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς πρέπει να είναι κάτω των 80 ετών για να συμμετάσχουν. Δεκαπέντε έθνη εκπροσωπούνται για πρώτη φορά από γηγενείς καρδινάλιους εκλέκτορες.

Ακολουθεί μια ανάλυση του αριθμού των καρδιναλίων ανά ήπειρο:

Ευρώπη : 114

Ασία: 37

Νότια Αμερική: 32

Αφρική: 29

Βόρεια Αμερική: 28

Κεντρική Αμερική : 8

Ωκεανία: 4

Το νεότερο μέλος του Κολεγίου των Καρδιναλίων είναι ο ουκρανικής καταγωγής, ο 45χρονος επίσκοπος Μελβούρνης Μίκολα Μπίτσοκ. Ο γηραιότερος είναι ο 99χρονος Άντζελο Ατσέρμπι.

4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί

Περίπου 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί από σήμερα το πρωί, σε πύλες ασφαλείας και σε ελέγχους για όσους ταξιδεύουν στο Βατικανό. Αναμένεται επίσης να υπάρχουν 1.000 εθελοντές που θα βοηθήσουν στη ροή των προσκυνητών.

«Διαφορετικό, αλλά διχασμένο» κολέγιο

Οι 133 καρδινάλιοι με δικαίωμα ψήφου γνωρίζονται μεταξύ τους και μοιράζονται οράματα για το μέλλον της εκκλησίας κατά τη διάρκεια καθημερινών συναντήσεων που είχαν πριν από το κονκλάβιο από τις 28 Απριλίου. Ωστόσο, το πόσο δύσκολη αναμένεται να είναι η απόφαση για την εκλογή νέου πάπα συνοψίστηκε στη φράση του Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, τον αρχιεπίσκοπο της Τζακάρτα, ο οποίος ήταν ο τελευταίος καρδινάλιος που έφτασε στη Ρώμη λέγοντας χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους: «Υπάρχει πολλή σύγχυση», αφού άκουσε ομιλίες από 50 καρδινάλιους. «Έχουμε ακούσει πολλές φωνές, δεν είναι εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα».

Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που ακολούθησαν τον θάνατο του Πάπα, οι καρδινάλιοι συναντιόντουσαν σχεδόν καθημερινά στο Βατικανό για προ-κονκλάβιες συγκεντρώσεις, γνωστές ως γενικές συναθροίσεις. Ενώ το κονκλάβιο στην Καπέλα Σιξτίνα περιορίζεται σε καρδινάλιους που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών, αυτές οι προκαταρκτικές συναντήσεις είναι ανοιχτές και στους 252 καρδινάλιους.

Ωστόσο, αυτή είναι η πιο ποικιλόμορφη σύνοδος που έχει γίνει ποτέ και αυτό γιατί ο εκλιπών Πάπας προσπάθησε να κάνει το Κολέγιο των Καρδιναλίων πιο συμπεριληπτικό επιλέγοντας πολλούς από τον Παγκόσμιο Νότο, ειδικά επειδή η Αφρική και η Ασία είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του Καθολικισμού. Για πρώτη φορά λοιπόν, θα εκπροσωπηθούν το Πράσινο Ακρωτήριο, η Αϊτή, το Νότιο Σουδάν, η Τόνγκα, η Μιανμάρ, η Παπούα Νέα Γουινέα και η Ρουάντα. Αυτή η ποικιλομορφία έχει ήδη αφήσει το στίγμα της: λέγεται ότι οι συναντήσεις πριν από το συνέδριο έφεραν στο προσκήνιο πόσο διαφορετικές φαίνονται να είναι οι ανάγκες της Εκκλησίας ανάλογα με το πώς τις αντιλαμβάνονται ανά τον κόσμο.

Ένα πιο συμπεριληπτικό κονκλάβιο είναι ειρωνικά και πιο διχασμένο. Πολλές από τις προοδευτικές θέσεις του Φραγκίσκου, όπως η έγκριση της ευλογίας των ομοφυλόφιλων ζευγαριών ή η άδεια σε διαζευγμένους να λάβουν τη Θεία Κοινωνία, συνάντησαν αντίσταση από ορισμένους Αφρικανούς καρδινάλιους, οι οποίοι τείνουν να είναι πιο συντηρητικοί και φοβούνται ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διδασκαλίες της Εκκλησίας.

Ο εκλιπών Πάπας συχνά επέτρεπε στους τοπικούς επισκόπους τον τελευταίο λόγο σε πολλά από αυτά τα ζητήματα, ώστε να διευθετηθούν οι περιφερειακές διαφορές, αλλά οι επικριτές ανησυχούν ότι αυτή η αποκέντρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυνέπειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.