Την Κυριακή 15 Ιουνίου στις 10.00 το πρωί, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γίνεται ραδιοφωνικός παραγωγός του Μέντα 88 και παρουσιάζει τα πολυσυζητημένα ΜΕΝΤΑ ICONS.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο αιώνιος έφηβος με την αισθαντικά τρυφερή φωνή και τη σπουδαία καριέρα, μοιράζεται προσωπικές ιστορίες και μας

παρουσιάζει σε αντίστροφη μέτρηση τα 10 τραγούδια της καριέρας του, όπως τα ψήφισαν - κατά χιλιάδες - οι ακροατές του Μέντα 88 στην online ψηφοφορία των ΜΕΝΤΑ ICONS. Τραγούδια – «ύμνους» που έχουμε αγαπήσει, μας έχουν συγκινήσει και έχουν «σημαδέψει» σημαντικές στιγμές της ζωής μας.

Πρόκειται για μια καινοτόμα ιδέα της ομάδας του Μέντα 88, ένα ξεχωριστό και διαδραστικό τρόπο για να «γιορτάσουμε» τις σπουδαίες προσωπικότητες της μουσικής μας, μέσα από τις εκπομπές που δημιουργούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της μαζί με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού.

Τα podcasts των ΜΕΝΤΑ ICONS έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιάννης Κότσιρας, ενώ είναι διαθέσιμα στο www.menta88.gr και την αντίστοιχη ενότητα.

ΜΕΝΤΑ ICONS με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Στον Μέντα 88!

Πηγή: skai.gr

