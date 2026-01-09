Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι με πολλαπλά μέτωπα

Στο 6ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε τον δημοσιογράφο και πρώην ανταποκριτή στις Βρυξέλλες, Γιάννη Παλαιολόγο, σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πιο κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της.

Ξεκινώντας από τις εμπειρίες του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς την περίοδο της πανδημίας, συζητάμε τι πραγματικά συμβαίνει «πίσω από τις κλειστές πόρτες» των Βρυξελλών και γιατί η Ε.Ε. συχνά μοιάζει μακρινή για τον πολίτη. Περνάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στα σημάδια πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κόπωσης, εξετάζοντας πώς αυτά επηρεάζουν τη συνοχή και τον διεθνή ρόλο της Ένωσης.

Αναλύουμε τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις των τελευταίων ημερών και τον τρόπο με τον οποίο το διεθνές δίκαιο δοκιμάζεται σε πολλαπλά μέτωπα. Συζητάμε επίσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, την άνοδο της ακροδεξιάς μετά τις ευρωεκλογές και το κατά πόσο αυτή αλλάζει ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Τέλος, με γνώμονα το νέο έτος, αναφερόμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει να διαμορφώνεται και ποιες προκλήσεις θα καθορίσουν το μέλλον της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.