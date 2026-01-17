H ταυτότητα της AfD και ο «Ταυτοτικός» Ζέλνερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μάρτιν Ζέλνερ, Αυστριακός θεωρητικός της ακροδεξιάς, είναι γνωστός στη Γερμανία για τις αμφιλεγόμενες θεωρίες του περί "ισλαμοποίησης" της Ευρώπης και "ανταλλαγής πληθυσμού".

Είναι ιδρυτικό στέλεχος του κινήματος των "Ταυτοτικών" και εμπνευστής του όρου "Remigration", προτείνοντας τρία στάδια απομάκρυνσης μεταναστών και μη προσαρμοσμένων υπηκόων από την Ευρώπη.

Η σχέση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία με τον Ζέλνερ απειλεί την εικόνα μετριοπάθειας που προσπαθεί να διατηρήσει το ηγετικό δίδυμο Βάιντελ και Κρουπάλα.

H σχέση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία με τον Αυστριακό θεωρητικό της Ακροδεξιάς απειλεί την εικόνα μετριοπάθειας που προσπαθεί να δώσει στο κόμμα το ηγετικό δίδυμο Βάιντελ και Κρουπάλα.Ο Μάρτιν Ζέλνερ είναι Αυστριακός, αλλά είναι εξαιρετικά γνωστός στους ακροδεξιούς κύκλους της Γερμανίας. Αποτελεί κάτι σαν «σούπερ σταρ» του χώρου με τις θεωρίες του περί «ισλαμοποίησης» της Ευρώπης και «ανταλλαγής του πληθυσμού της». Είναι ιδρυτικό στέλεχος του κινήματος των «Ταυτοτικών» και ο εμπνευστής του όρου «Remigration», που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως «Επανα-μετανάστευση».



Έχει γράψει και το σχετικό βιβλίο με μια «Πρόταση», όπως λέει, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο θα πρέπει να απομακρυνθούν από τη Γερμανία, την Αυστρία και γενικώς από την Ευρώπη οι πρόσφυγες που ζητούν άσυλο και οι μετανάστες. Στο δεύτερο, οι ξένοι γενικώς. Και στο τρίτο και τελικό, όσοι έχουν πάρει υπηκοότητα στη χώρα, αλλά «δεν προσαρμόζονται». Την ιδέα είχε μάλιστα παρουσιάσει διεξοδικά αυτοπροσώπως ο Ζέλνερ στη Γερμανία, σε ομιλία του στο Πότσνταμ το 2023. Ο Ζέλνερ αρθρογραφεί και σε περιοδικά και άλλες εκδόσεις του ακροδεξιού χώρου ενώ αμφιλεγόμενες είναι οι σχέσεις του και με τους «Ελεύθερους» της Αυστρίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Αντισυνταγματικές θεωρίεςΟ Ζέλνερ έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τη Δικαιοσύνη, τόσο στην Αυστρία όσο και στη Γερμανία, όπου το Ανώτατο Διοικητικό ΔΙκαστήριο της χώρας έχει αποφανθεί ότι ο όρος «Επανα-μετανάστευση». έρχεται σε σύγκρουση με το γερμανικό Σύνταγμα.Όρο που στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει στελέχη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD, ακόμα και η αρχηγός της Αλίς Βάιντελ. Το κόμμα διατηρούσε ανέκαθεν στενές σχέσεις με τον Ζέλνερ, όμως τελευταία φροντίζει να παίρνει αποστάσεις από αυτόν κυρίως για δύο λόγους. Αφενός η εγγύτητα των θέσεων και απόψεων θα μπορούσε να ληφθεί υπόψιν σε μια ενδεχόμενη δικαστική απόφαση απαγόρευσης του κόμματος και αφετέρου η προοπτική εξουσίας έχει οδηγήσει τόσο τη Βάιντελ όσο και τον συν-αρχηγό του Κόμμματος Τίνο Κρουπάλα σε πολύ πιο προσεκτική και «στρογγυλεμένη» φρασεολογία.Οι ακραίες απόψεις του «κινήματος των Ταυτοτικών» δεν ταιριάζουν στο προφίλ ενός κόμματος, που θέλει πλέον να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει. Μάλιστα η ιδιότητα του μέλους στους λεγόμενους Ταυτοτικούς έχει χαρακτηριστεί απαγορευτική για ένταξη στην ΑfD. Χαρακτηριστικό της στροφής που επιχειρεί εσχάτως η AfD είναι και το γεγονός ότι αυτές τις μέρες η Βάιντελ φάνηκε να αποστασιοποιείται από ακραίες πράξεις και προκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους.Μια πρόσκληση-πρόκλησηΒεβαίως κάποιοι πολιτικοί της δεν το βλέπουν έτσι ή απλώς λειτουργούν απλώς με κεκτημένη ταχύτητα. Αυτές τις ημέρες ο βουλευτής του κόμματος Στέφεν Κοτρέ από το Βρανδεμβούργο και η σύζυγός του σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν μια εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Ζέλνερ και τίτλο «Επανα-μετανάστευση και η δύσκολη ισορροπία μεταξύ κόμματος και κινήματος».Ήταν κάτι το οποίο έγινε εν αγνοία της Βάιντελ και προκάλεσε την αντίδρασή της και οδήγησε τελικά στη ματαίωση της εκδήλωσης. Η Βάιντελ είχε εξοργιστεί και με την απόφαση του Κοτρέ παλαιότερα να ταξιδέψει στη Μόσχα, παρά το γεγονός ότι τον είχε αποτρέψει από κάτι τέτοιο. Οι σχέσεις τους θεωρείται ότι βρίσκονται στον «πάγο».O Kοτρέ ανήκει στην κατηγορία πολιτικών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία που έχουν απασχολήσει με τη δράση τους την Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος, λόγω της σχέσης του με διάφορες ακροδεξιές ομάδες. Μάλιστα έχει στο παρελθόν εκφράσει και στο διαδίκτυο την «αλληλεγγύη» του με αρνητές του Ολοκαυτώματος που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.Είναι ένα ακόμα περιστατικό που δείχνει πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές για την ηγεσία ενός κόμματος που δηλώνει ότι προετοιμάζεται να κυβερνήσει, να μπορέσει να απαλλαχθεί από ακραίες αντιλήψεις και συμπεριφορές και να παρουσιάσει μια πιο δημοκρατική ταυτότητα για να απευθυνθεί και σε άλλες κατηγορίες ψηφοφόρων, που μπορεί να μην τρομάζουν από ακραίες ιδέες, αλλά δεν θέλουν να ταυτίζονται και με ακραίες, βίαιες συμπεριφορές.Ένα «επίκαιρο θέμα»Πάντως άλλα στελέχη της ΑfD διαφωνούν με την πολιτική αποστάσεων από τον Ζέλνερ και δήλωσαν ότι δεν είναι σωστό να ακυρώνονται συζητήσεις για ένα τόσο επίκαιρο θέμα. Η δε σύζυγός του Κοτρέ δήλωσε ότι θα παραστεί σε άλλη εκδήλωση, που εξήγγειλε ο ίδιος ο Ζέλνερ για την ίδια μέρα και με το ίδιο αντικείμενο.Σύμφωνα με δήλωσή της σε γερμανικά ΜΜΕ «o κ. Zέλνερ είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας στο θέμα της 'επανα-μετανάστευσης'». Η αξιολόγηση του Zέλνερ από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος «δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, αλλά μάλλον είναι αποτέλεσμα πολιτικών οδηγιών από την κυβέρνηση». Τη διαφωνία του με την ακύρωση της εκδήλωσης εξέφρασε και ο επικεφαλής της οργάνωσης νεολαίας της AfD «Γενιά Γερμανίας» (Generation Deutschland), Ζαν-Πασκάλ Χομ.Πηγή: ΑRD, Ζeit Online

