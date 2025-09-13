H Άννα-Μαρία Χαλάτσεβα, αναγνωρίσθηκε από την ΕΕ ως υπόδειγμα επιτυχημένων νέων

Η Άννα-Μαρία Χαλάτσεβα, διδακτορική φοιτήτρια στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας (INSAIT) στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski, αναγνωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα υποδείγματα επιτυχημένων νέων Ευρωπαίων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών.

Η ταλαντούχα ερευνήτρια παρουσιάστηκε στο έγγραφο στρατηγικής με τίτλο «Από την υπόσχεση στην πρόοδο: Πρώτο έτος θητείας», το οποίο συνοδεύει την ετήσια ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης, που εκφωνήθηκε την Τετάρτη. Η Βουλγαρία είναι μεταξύ λίγων χωρών, όπως η Ρουμανία, η Πολωνία και η Τσεχία, που διακρίνονται για τους ταλαντούχους νέους επιστήμονες τους.

Η Χαλάτσεβα είναι αποδέκτης της αναγνωρισμένης υποτροφίας Google DeepMind και συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 κάτω των 30» του Forbes Bulgaria (2024).

Σύμφωνα με το έγγραφο, «ερευνά την τρισδιάστατη υπολογιστική όραση και τη ρομποτική για την προώθηση αυτόνομων συστημάτων», υιοθετώντας μια ανοιχτή, συνεργατική προσέγγιση στην επιστημονική έρευνα».

Η επιτυχία των νέων ερευνητών υποστηρίζεται με τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και την επένδυση σε προγράμματα, όπως το INSAIT, το οποίο, μαζί με το Τεχνολογικό Πάρκο της Σόφιας, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 90 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ για την κατασκευή μονάδας τεχνητής νοημοσύνης.

