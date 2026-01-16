Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά μια διπλωματική λύση, αντί για μια στρατιωτική, εν μέσω των ταραχών στο Ιράν και τις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

Ερωτηθείς στο συνέδριο του Ισραηλοαμερικανικού Συμβουλίου στη Φλόριντα, αν πιστεύει ότι είναι πιθανή μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν απάντησε: «ελπίζω να υπάρξει διπλωματική λύση. Πραγματικά ελπίζω».

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ τόνισε ότι μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν θα αντιμετωπίσει τέσσερα ζητήματα: «(1) πυρηνικός εμπλουτισμός, (2) πύραυλοι - πρέπει να μειώσουν το απόθεμά τους· (3) το πραγματικό [πυρηνικό] υλικό που έχουν, 2 τόνοι είναι εμπλουτισμένοι μεταξύ 3,67% και 60%· και (4) τους «δορυφόρους» του όπως οι Χούθι.

Σημείωσε ότι το Ιράν μπορεί να είναι πρόθυμο να συμβιβαστεί και στα τέσσερα ζητήματα επειδή η οικονομία του βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση.

«Αν θέλουν να επιστρέψουν στην Κοινωνία των Εθνών, μπορούμε να λύσουμε αυτά τα τέσσερα προβλήματα διπλωματικά, τότε αυτό θα ήταν μια εξαιρετική λύση. «Η εναλλακτική είναι κακή», προειδοποίησε.

Ερωτηθείς αν έχει κάποιο μήνυμα προς τον λαό του Ιράν που θέλει να πέσει το καθεστώς, ο Γουίτκοφ απάντησε: «είναι απίστευτα θαρραλέοι άνθρωποι και είμαστε στο πλευρό τους».

Πηγή: skai.gr

