«Γοργόνες» συμμετέχουν σε συνέδριο «θαλάσσιας μαγείας» στη Βιρτζίνια

Με τις στιλπνές, ψαρίσιες ουρές τους να αστραποβολούν, εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες κατέκλυσαν αυτό το Σαββατοκύριακο τις πισίνες στο Μανασίς της Βιρτζίνιας, κοντά στην Ουάσινγκτον, συμμετέχοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια... γοργόνων στον κόσμο.

Στο «Συνέδριο Θαλάσσιας Μαγείας» συρρέουν κάθε χρόνο πολλοί Αμερικανοί, λάτρεις των φανταστικών πλασμάτων του βυθού. Ερασιτέχνες ή «επαγγελματίες γοργόνες», επιδεικνύουν τα ταλέντα τους στις δημόσιες πισίνες ή σε ιδιωτικές εκδηλώσεις και συναγωνίζονται σε περίτεχνες πιρουέτες και φαντασμαγορικά κοστούμια.

#UnitedStates The MerMagic Convention bills itself as the "World's Largest Mermaid Convention" in Manassas, Virginia. 📷 @preziosonews #AFP pic.twitter.com/KrBV7SIlsO

Εκτός από βουτιές στο νερό και το βραδινό γκαλά, το συνέδριο είναι ταυτόχρονα και μια εμπορική έκθεση, με μαθήματα ασφαλούς κολύμβησης επί πληρωμή, πάγκους όπου πωλούνται διάφορα αξεσουάρ και επαγγελματική φωτογράφιση.

Κυρίως όμως, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν.

People dressed as mermaids and mermen take part in the group swim during the MerMagic Convention at the Freedom Aquatic & Fitness Center in Manassas, Virginia on March 4, 2023. The event bills itself as the "World's Largest Mermaid Convention.” pic.twitter.com/oKqdiQHgax