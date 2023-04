Ρεκόρ Guinness: Γνωρίστε την Περλ, το μικρότερο σκύλο στον κόσμο με ύψος μόλις 9 εκατοστά - Δείτε βίντεο

Η Περλ, το τσιουάουα σε μέγεθος λίγο μεγαλύτερου από ένα κουτάκι αναψυκτικό, έλαβε μεγάλη είδηση αυτή την εβδομάδα, όταν το Guinness World Records (GWR) την πιστοποίησε επίσημα, ως το πιο κοντό σκυλί στον κόσμο.

Η 2 ετών Περλ, έχει ύψος ακριβώς 9 εκατοστά και μήκος 12,7 εκατοστά, σύμφωνα με τον κτηνίατρό της. Με άλλα λόγια, είναι μικρότερη από μία γρανίτα σε ξυλάκι, αφού έχει μόλις το ύψος ενός ρολού χαρτιού υγείας.

This is Pearl, the two-year-old Chihuahua with a big personality and the record for being the shortest dog alive today 🥰️ pic.twitter.com/rUjydX9A4T