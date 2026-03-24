Αρχηγός στρατού Γαλλίας: «Λιγότερο προβλέψιμος σύμμαχος» οι ΗΠΑ μετά το πλήγμα στο Ιράν

Ο αρχηγός του γαλλικού στρατού δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστεί λιγότερο προβλέψιμος σύμμαχος, μια εξέλιξη που, όπως προειδοποίησε, επηρεάζει την ασφάλεια και τα συμφέροντα της Γαλλίας.

«Αιφνιδιαστήκαμε από έναν Αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος παραμένει σύμμαχος, αλλά γίνεται όλο και λιγότερο προβλέψιμος και δεν θεωρεί απαραίτητο να μας ενημερώνει όταν αποφασίζει να εξαπολύσει στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Φαμπιέν Μαντόν σε συνέδριο για θέματα ασφάλειας στο Παρίσι.

«Αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλειά μας, έχει αντίκτυπο στα συμφέροντά μας», πρόσθεσε.

Η Γαλλία και οι ΗΠΑ είναι στενοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, ωστόσο η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει το Ιράν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προκάλεσε δυσαρέσκεια στο Παρίσι και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.



Πηγή: skai.gr

