Διπλωματικό φόρουμ διοργανώνει η Τουρκία - Επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

Η Τουρκία οργανώνει από σήμερα διπλωματικό φόρουμ με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ, την ώρα που το Ισλαμαμπάντ εντείνει τις προσπάθειές του για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εκπρόσωποι περισσότερων από 150 χωρών αναμένονται στο Φόρουμ της Αντάλια (Αττάλεια), ενός παραθαλάσσιου θερέτρου στη νότια Τουρκία, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ανάμεσα τους, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σαράα και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας θα συναντηθούν σήμερα στο περιθώριο του φόρουμ προκειμένου να συζητήσουν θέματα της περιοχής περιλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το ετήσιο φόρουμ της Αντάλια πραγματοποιείται καθώς το Πακιστάν αυξάνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης με σκοπό την πραγματοποίηση μιας νέας σειράς συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η αρχηγός του επιτελείου εθνικής άμυνας του Πακιστάν συναντήθηκε χθες, Πέμπτη, στην Τεχεράνη με υψηλόβαθμα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας και ο Σαρίφ, που έφθασε χθες στην Αντάλια, συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι στο πλαίσιο περιοδείας στην περιοχή.

Οι πρώτες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στο Πακιστάν κατέληξαν σε αποτυχία την Κυριακή χωρίς ωστόσο να οδηγήσουν σε διακοπή της κατάπαυσης του πυρός για διάστημα δύο εβδομάδων που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Η Τουρκία δηλώνει επίσης ότι θέλει να συμβάλει στη διαδικασία σταθεροποίησης.

«Αναπτύσσουμε τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις, να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του αυτή την εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, του AKP.

«Δεν μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται με σφιγμένες γροθιές. Δεν πρέπει να αφήσουμε να μιλάνε τα όπλα στη θέση των λέξεων. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε από την κατάπαυση του πυρός», είπε ακόμη.

Ο Ερντογάν θα λάβει τον λόγο στο φόρουμ που θα διαρκέσει τρεις ημέρες και θα συναντήσει τον Σαρίφ στο περιθώριό του.

Ο πόλεμος και ο αποκλεισμός του Στενών του Ορμούζ, ενός στρατηγικού διαύλου, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως νέες συνομιλίες με το Ιράν θα διεξαχθούν «πολύ πιθανόν» στο Ισλαμαμπάντ.

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε όλη την απαραίτητη στήριξη προκειμένου η προσωρινή κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη», δήλωσε χθες πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

«Ελπίζουμε πως αυτός ο πόλεμος, τα αποτελέσματα του οποίου γίνονται όλο και πιο αισθητά όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα λάβει τέλος το ταχύτερο και ότι οι πλευρές θα ενεργήσουν με εποικοδομητικό τρόπο στη διαδικασία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων», δήλωσε η πηγή.

Σφοδρός επικριτής του Ισραήλ, η Τουρκία συντάχθηκε με τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν και της Αιγύπτου προκειμένου να συμβάλει στην εγκαθίδρυση κατάπαυσης του πυρός, τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ζήτησε εξάλλου τη Δευτέρα το άνοιγμα εκ νέου «μόλις καταστεί δυνατό» των στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση του καθεστώτος του ως «διεθνούς ζώνης ελεύθερης διέλευσης».

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόντι συναντώνται σήμερα στο Παρίσι για να συζητήσουν τη δημιουργία αποστολής για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Μια τριανταριά αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων άλλων χωρών θα τους συναντήσουν μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.