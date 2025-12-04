Οι ευρωβουλευτές και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη η οποία αφορά την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ) στην ευρωπαϊκή γεωργία.

Οι ΝΓΤ, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους, επιτρέπουν να τροποποιείται το γονιδίωμα φυτών, αλλά χωρίς να εισάγεται γενετικό υλικό (DNA) από διαφορετικά είδη, αντίθετα με τους ΓΤΟ της πρώτης γενιάς.

Οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν εταιρείες ή κλαδικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα υποστηρίζουν αυτές τις τεχνικές, για την ανάπτυξη ποικιλιών πιο ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και πιο ανθεκτικών στα ζιζάνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.